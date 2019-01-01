В Валь Мюстейре в 14:00 стартовали четвертьфинальные забеги конькового спринта в рамках третьего этапа «Тур де Ски».

Квалификацию успешно преодолели три российские лыжницы и пять лыжников. Анастасия Седова выбрала второй забег, где ей будет противостоять победительница пролога Стина Нильссон, лидер общего зачёта «Тур де Ски» Наталья Непряева побежит в четвёртом четвертьфинале, а Юлия Белорукова — в последнем пятом.

Евгений Белов и Сергей Устюгов выйдут на старт первого четвертьфинального забега, где главным соперником будет победитель первого спринта Йоханнес Клэбо. Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых выбрали второй — им предстоит противостоять действующему чемпиону мира Федерико Пеллегрино. Александр Большунов побежит в последнем пятом четвертьфинале.