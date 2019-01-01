Бывший главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о победе молодежной сборной России над сверстниками из Канады на МЧМ-2019 со счетом 2:1.

Назаров сказал, что он следит за играми молодежного чемпионата мира и считает, что на нынешнем турнире откровенно слабое судейство. По его мнению, именно из-за этого «все эти канадские симуляции и падения», о которых упоминал наставник сборной России Валерий Брагин.

По словам Назарова, подобные эпизоды должны строгим образом пресекаться, а канадцы пользуются слабым судейством и «начинают, говоря по-русски, борзеть».

Экс-тренер «Нефтехимика», слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что сам матч ему понравился, потому что победа россиян была яркой и эмоциональной.

Напомним, молодёжная сборная России обыграла сверстников из Канады в матче чемпионата мира. Игра проходила в Ванкувере на «Роджерс Арене» и закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.