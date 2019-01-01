Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в своем Twitter обратился к боксеру Флойду Мэйвезеру после боя американца с Тенсином Нацукавой.

«Эти девять миллионов долларов не удержат тебя в топе моего списка надолго, малыш», — написал ирландец в Twitter, не указав, что обращается конкретно к Мэйвезеру.

Напомним, американский боксер Флойд Мэйвезер победил техническим нокаутом японского кикбоксера Тенсина Нацукаву во время выставочного боя в Токио. Гонорар американца за бой составил девять миллионов долларов.

Экс-чемпион мира по боксу трижды отправлял японца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Отметим, бой проходил по правилам бокса в рамках промоушна Rizin 14. Предполагалось, что он будет длиться три раунда по три минуты. Результат поединка не будет вписан в рекорды бойцов.