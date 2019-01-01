Петербургский «Зенит» может расстаться с двумя аргентинскими футболистами, сообщает Clarin.

По информации источника, полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Эмилиано Ригони, который в данный момент выступает за «Аталанту», могут перейти в аргентинский «Ривер Плейт». Отмечается, что клуб из Буенос-Айреса хочет вернуть своего бывшего игрока Себастьяна Дриусси, но вероятность такого перехода оценивается очень низко.

Ранее Краневиттер сказал, что задумывался о смене клуба из-за малого количества игрового времени, а Ригони говорил, что точно планирует сменить петербургский клуб.

Напомним, Эмилиано Ригони перешел в «Зенит» в августе 2017 года из «Индепендьенте», Матиас Краневиттер стал игроком сине-бело-голубых в том же месяце 2017-го, перейдя в команду из мадридского «Атлетико». Себастьян Дриусси перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ривер Плейта».