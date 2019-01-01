Французский «Пари Сен Жермен» заинтересован в приобретении бельгийского защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда», сообщает The Telegraph.

По информации источника, повышенный интерес парижан связан с тем, что лондонцы планируют в скором времени активировать опцию продления контракта футболиста до 2020 года. При этом отмечается, что в контракте бельгийца с «Тоттенхэмом» есть пункт, по которому любой клуб может выкупить защитника за 25 миллионов фунтов следующим летом за 14 или более дней до закрытия трансферного окна.

«Пари Сен Жермен» может летом выплатить всю сумму отступных или включить в сделку своего крайнего защитника Тома Менье.

Также источник отмечает, что у «ПСЖ» и «Тоттенхэма» остались хорошие отношения после перехода в стан «шпор» Сержа Орье и Лукаса Моуры.