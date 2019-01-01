УЕФА на своем официальном сайте представил список молодых футболистов, которые могут ярко проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд.

В список пятидесяти самых перспективных футболистов мира журналисты включили двух россиян из московского ЦСКА — это полузащитник Ильзат Ахметов и нападающий Федор Чалов.

Кроме того, в топ-50 попали три украинских футболиста – голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, находящийся сейчас в аренде в «Леганесе», левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и его одноклубник, полузащитник Николай Шапаренко.

Также в список попал грузинский футболист, атакующий полузащитник бельгийского «Гента» Георгий Чакветадзе.

Отметим, в УЕФА не стали отдавать то или иное место игрокам, расположив их в случайном порядке.