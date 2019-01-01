Главный тренер молодежной сборной Канады по хоккею Тим Хантер поделился мнением о поражении свой команды от сборной России на МЧМ-2019 (1:2).

По словам Хантера, канадцы проиграли, но не вылетели с турнира, поэтому поражение было бесплатным уроком, и сборная его выучит. Он добавил, что в прошлом году такое случалось, когда сборная Канады проиграла американцам по буллитам в матче на открытом воздухе в Баффало.

«Тогда мы сумели извлечь из этого урок и в итоге взяли золотые медали. Мы этим займемся и на этот раз», — сказал Хантер, слова которого приводит Sportsnet.

Напомним, молодёжная сборная России обыграла сверстников из Канады в матче чемпионата мира. Игра проходила в Ванкувере на «Роджерс Арене» и закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.