Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился отношением к своим рекордам и рассказал о своей личной цели.

По словам Хардена, у него нет мыслей бить рекорды, он хочет принести городу титул, и это самое главное. Баскетболист понимает, что команде предстоит много работать.

«Моя личная цель – стать лучшим игроком НБА. И принести Хьюстону титул», — добавил Харден, слова которого приводит Clutch Points.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Харден в среднем проводит на площадке 36.9 минут, набирает по 33.3 очка, делает 5.8 подборов и 8.4 передачи.

В данный момент «Хьюстон Рокетс» занимает четвертое место в Западной конференции НБА после 36 матчей. В последнем матче в ночь с 31 декабря на 1 января «Рокетс» обыграли «Мемфис Гриззлис» со счетом 113:101, а Харден набрал 43 очка и сделал трипл-дабл.