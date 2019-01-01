Главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Марко Розе может стать наставником «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, в клубе из Манчестера видят в Розе одного из кандидатов на пост главного тренера команды после ухода Жозе Моуриньо из-за послужного списка немца — в прошлом сезоне он выиграл с «Ред Буллом» чемпионат Австрии и дошел до полуфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что на пост наставника английской команды претендуют сразу несколько тренеров. Согласно мнению аналитиков, наиболее вероятным вариантом станет то, что пост нового главного тренера английской команды займёт француз Лоран Блан. Последним клубом, в котором работал Блан, был французский «Пари Сен-Жермен»: специалист возглавлял команду в период с 2013 по 2016 год.

Также в число кандидатов на работу в «Манчестере» вошли Зинедин Зидан, Майкл Каррик и Маурисио Почеттино.