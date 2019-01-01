Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Майк Д’Антони поделился мнением о способностях своего подопечного, атакующего защитника команды Джеймса Хардена.

По словам Д’Антони, Харден является MVP, причем c запасом. Главный тренер «Хьюстона», слова которого приводит ESPN, считает, что никому не удается делать в каждом матче то, что делает атакующий защитник «Рокетс».

Отметим, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Харден в среднем проводит на площадке 36.9 минут, набирает по 33.3 очка, делает 5.8 подборов и 8.4 передачи.

В данный момент «Хьюстон Рокетс» занимает четвертое место в Западной конференции НБА после 36 матчей. В последнем матче в ночь с 31 декабря на 1 января «Рокетс» обыграли «Мемфис Гриззлис» со счетом 113:101, а Харден набрал 43 очка и сделал трипл-дабл.