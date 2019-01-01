Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в своем Twitter без упоминания имен пошутил над своим бывшим оппонентом по бою Флойдом Мэйвезером.

«Вот правило на Новый год. Нужно продолжать драться только с опытными соперниками, которые моего размера или больше», — сообщил Пакьяо в своем Twitter, а также ретвитнул гиф-картинку с бараном, который сносит с ног ребенка, нападающего на него. Подпись к картинке гласит: «Самое смешное, что я видел в бое Мейвезера и Тенсина».

Напомним, американский боксер Флойд Мэйвезер победил техническим нокаутом японского кикбоксера Тенсина Нацукаву во время выставочного боя в Токио. Гонорар американца за бой составил девять миллионов долларов.

При взвешивании Флойд Мэйвезер оказался тяжелее Тенсина Нацукавы на 4,6 килограмм. Вес американского боксера – 66,7 кг. Его японский оппонент весит 62,1 кг.

Экс-чемпион мира по боксу трижды отправлял японца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Отметим, бой проходил по правилам бокса в рамках промоушна Rizin 14. Предполагалось, что он будет длиться три раунда по три минуты. Результат поединка не будет вписан в рекорды бойцов.