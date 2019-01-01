В швейцарском Фаль Мюстайре состоялась спринтерская гонка свободным стилем в лыжной многодневке «Тур де Ски». Победа досталась норвежцу Йоханнесу Хесфлот Клебо, который в финишном створе обошел на 2,3 секунды Итальянца Федерико Пеллегрино.

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место, уступив лидеру три секунды. Столько отставание было у француза Ришара Жуве.

Еще один россиянин Александр Большунов не смог пробиться в финал, заняв третье место в полуфинале. Другие российские лыжники Глеб Ретивых, Андрей Мельниченко и Евгений Белов вылетели на стадии четвертьфинала.