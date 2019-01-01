Экс-форвард СКА Олег Сапрыкин устроил дебош в бизнес-классе лайнера Сочи – Москва.

Сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности поступила в транспортную полицию. Бывший хоккеист находился в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже.

Сообщается, что Сапрыкин ударил стюардессу, после того как та отказала ему в очередной порции виски. Кроме того, хоккеист подрался с соседом по креслу.

37-летний Сапрыкин ранее выступал за ЦСКА, СКА. Играл в НХЛ. Выступал за сборную России, с которой в 2009 году стал чемпионом мира.