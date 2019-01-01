Португалец Криштиану Роналду сменил приоритеты в своей карьере. С Нового года он будет стремиться обладать не личными наградами. Теперь он хочет завоевывать командные трофеи.

«Я не одержим индивидуальными наградами. Для меня самое важное – работать на командный успех – обеспечивать ее титулами. Всегда стараюсь бить рекорда, но моя цель быть на вершине собственной игры и помогать команде. Я не буду скрывать, что я люблю выигрывать индивидуальные трофеи, но это не конец света, если не получается», — приводит слова Роналду AS.

Напомним, что в 2018 году Криштиану Роналду уступил в борьбе за награду игрока года по версии УЕФА и ФИФА. Проиграли в голосовании за «Золотой мяч». И все это своему бывшего одноклубнику, полузащитнику Луку Модричу.