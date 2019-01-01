Валлийский полузащитник Аарон Рэмси не договорился о продлении контракта с лондонским «Арсеналом». Соглашение полузащитника сборной Уэльса с лондонским клубом истекает 30 июня 2019 года. С сегодняшнего дня Рэмси имеет права вести переговоры о своем будущем с любым клубом.

По данным BBC уже в январе у Рэмси состоятся переговоры с «Ювентусом», «Реалом», «ПСЖ», «Баварией и «Интером». С одним из этих клубов полузащитник заключит предварительный контракт, который вступит в силу с июля 2019 года. Будущий клуб Рэмси получит футболиста бесплатно, поскольку подпишет его в качестве свободного агента.

Отметим, что в текущем сезоне 28-летний Рэмси сыграл в 17 матчах чемпионата Англии. На его счет один забитый мяч, а также шесть результативных передач. Помимо это валлиец сыграл три матча в Лиге Европы, где забил один гол.