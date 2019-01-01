В первом матче 21-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» принимал на своем стадионе «Гудисон Парк» «Лестер». Гости сумели одержать победу, выиграв с минимальным счетом – 1:0.

Единственный мяч в активе британского бомбардира «лис» Джейми Варди. Нападающий сборной Англии стал автором первого гола в европейских лигах в 2019 году.

Таким образом, «Лестер», приобретя три очка, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице с 31 набранным очком. У «Эвертона» осталось 27 очков и он застопорился на десятой строчки АПЛ.

В следующем туре обе команды сыграют на свое поле. «Лестер» примет «Саутгемптон», а «Эвертон» сразится с «Бормутом».