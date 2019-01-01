Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопросы «RT» об уходящего годе, сказал, что если снимали фильм о чемпионате мира в России, его как тренера мог бы сыграть Боярский.

Также Черчесов отметил, что главным событием года в России стали чемпионат мира и Олимпиада. Наиболее интересным знакомством в прошлом году, по мнению Черчесова, состоялась в Кремле. «Глава России на вручал наград».

Также Черчесов рассказал о планах сборной России на предстоящий год.

«Нужно идти пошагово. Отборочный цикл ясен – известны соперники. Нам надо попадать на чемпионат Европы», — отметил Черчесов.

Напомним, что вместе со сборной России Станислав Черчесов дошел до четвертьфинала ЧМ-2018, проиграв в серии пенальти будущим финалистам турнира – сборной Хорватии.