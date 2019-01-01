Конфедерация африканского футбола (CAF) определила тройку претендентов на награду за лучшего игрока года на африканском континенте.

Финалистами голосования стали игроки «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах, сенегалец Садьо Мане и габонский форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Отметим, что именно в таком виде тройка выглядела в прошлом году. Лучшим игроком Африки был признан Салах, на втором месте Мане, на третьем – Обамеянг.

Пьер-Эмерик попал в тройку претендентов в пятый раз подряд догнав по количеству попаданий в числе лучших ивуарийца Яя Туре. У Мане это третья подряд «тройка». У Салах вторая кряду номинация.

Вручение награды состоится 8 января в Дакаре. Отметим, что рекордсменами по количеству победу являются Самюэль Это’О и Яя Туре, у которых по четыре победы.

В прошлом году тройка выглядела так же, а лучшим игроком Африки был признан Салах, вторым стал Мане, третьим – Обамеянг.