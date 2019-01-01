Российский лыжник Александр Большунов потерял лидерство общего зачёта многодневки «Тур де Ски» после спринтерской гонки, которая прошла в швейцарском Валь-Мюстэйре.

Спринт коньковым стилем состоялся сегодня, 1 января. Большунов успешно преодолел квалификацию и прошёл в четвертьфинал. В четвертьфинале спортсмен также показал хороший результат и пробился в 1/2 финала, но выйти в решающую стадию соревнований не смог.

Таким образом, Большунов опустился на третью строчку общего зачёта «Тур де Ски», пропустив вперёд норвежца Йоханнеса Клэбо и россиянина Сергея Устюгова. Устюгов более успешно выступил в спринте и занял третье место, проиграв Клэбо и итальянцу Федерико Пеллегрино.

В женской спринтерской гонке представительницы российской команды не смогли попасть в финал.