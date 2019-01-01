Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал выступление Сергея Устюгова на «Тур де Ски».

В интервью ТАСС Крянин заявил, что лыжник набирает форму после травмы, но ему необходимо поработать над прохождением спусков, где во время спринта были допущены ошибки. В целом Крянин похвалил Устюгова, который на равных боролся с Йоханнесом Клэбо и Федерико Пеллегрино.

Крянин также оценил необычную трассу спринта с холмами и трамплинами. По его мнению, такие трассы необходимо осваивать, так как это нововведение будет распространяться.

Напомним, 30 декабря Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров, а сегодня, 1 января, стал третьим в коньковом спринте. Следующий этап «Тур де Ски» состоится 2 января.