Российская лыжница Наталья Непряева не смогла сохранить лидирующую позицию в общем зачёте «Тур де Ски»: по итогам конькового спринта спортсменка опустилась на третье место, её отставание от лидера составляет 15,1 секунды.

Спринтерская гонка состоялась сегодня, 1 января, в швейцарском Валь-Мюстэйре. Непряева успешно прошла квалификацию и пробилась в четвертьфинал, однако попасть в полуфинал и в итоговую стадию гонки спортсменке не удалось.

Лучшей из россиянок стала Юлия Белорукова, также команду представляла Анастасия Седова — ни одна из спортсменок не смогла выступить в финале.

Лидером общего зачёта является американка Джессика Диггинс, на втором месте идёт норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг. Непряева располагается на третьей строчке, Белорукова — четвёртая.