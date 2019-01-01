Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выступил с критикой решения ВАДА восстановить статус РУСАДА.

В «Твиттере» Самуэльссон написал, что восстановление РУСАДА стало сокрушительным ударом для спортсменов. Президент ВАДА Крейг Риди высказался о стопроцентной гарантии того, что Россия до конца года предоставит данные из московской лаборатории, но этого не произошло.

Самуэльссон уверен, что российская сторона не выполнит обещание, а это означает, что РУСАДА вновь перестало соответствовать требованиям. Он призвал ВАДА защищать чистых спортсменов, а не мошенников.

Напомним, в четверг, 27 декабря, руководитель РУСАДА Юрий Ганус направил Владимиру Путину письмо с просьбой защитить будущее российского спорта. В письме специалист написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту.