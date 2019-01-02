Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что в сезоне 2019/20 запланировано проведение трёх матчей на открытом воздухе.

Дата одного из матчей уже определена: игра состоится 26 октября в Реджайне — столице канадской провинции Саскачеван. В поединке, который будет проходить на домашней арене команды по канадскому футболу «Саскачеван Рафрайдерс», встретятся «Калгари Флэймз» и «Виннипег Джетс». Игра состоится в рамках «Классики наследия»—2019. Стадион, на котором пройдёт матч, вмещает более 33 тысяч человек.

Матчи «Классики наследия» проводятся на открытом воздухе, но в них могут принимать участие только канадские клубы.

Кроме того, 15 февраля 2020 года состоится очередной матч «Стадионной серии». Матч будет проведён на футбольной арене «Академии ВВС США» в Колорадо-Спрингс. В игре примет участие «Колорадо Эвеланш», его соперник пока неизвестен.