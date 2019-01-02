В немецком Оберстдорфе пройдёт четвёртый этап лыжной многодневки «Тур де Ски», в рамках которого состоится женская классическая гонка на 10 км с общим стартом.

Сборную России будут представлять восемь спортсменок: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.

Гонка состоится в среду, 2 января, начало запланировано на 14:00 по московскому времени.

Также в рамках «Тур де Ски» состоится и мужской масс-старт, гонка стартует в 16:00. От России выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Собакарев и Максим Вылегжанин.