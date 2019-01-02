Полузащитник футбольного клуба «Челси» Франсеск Фабрегас близок к переходу во французское «Монако».

Как сообщают СМИ, игрок может присоединиться к новой команде уже на следующей неделе.

Напомним, главным тренером «Монако» является француз Тьерри Анри — бывший партнёр Фабрегаса по «Арсеналу».

Фабрегас присоединился к составу лондонского «Челси» в 2014 году. До этого игрок защищал цвета каталонской «Барселоны» и английского «Арсенала». В текущем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах «Челси» в рамках английской Премьер-Лиги.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своём активе 43 очка.