Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился впечатлениями от победы над россиянином Кареном Хачановым в первом круге турнира в Дохе, а также оценил готовность своего соперника к сезону.

Вавринка отметил, что матч с Хачановым прошёл на отличном уровне. Игрок остался доволен тем, какую работу проделал в межсезонье.

Что касается Хачанова, Вавринка обратил внимание на то, что россиянин находится в прекрасной форме. Вавринка добавил, что в этом сезоне Хачанов будет более уверен в себе, так как заметно прибавил за четыре месяца, которые прошли с предыдущей встречи между соперниками.

Напомним, первая ракетка России Карен Хачанов не смог квалифицироваться во второй круг крупного турнира, который проходить в Катаре. В первом поединке Хачанов уступил Вавринке в двух сетах, матч завершился со счётом 6:7 (7:9), 4:6.