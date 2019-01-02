Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю отказался разговаривать с журналистами после конькового спринта на «Тур де Ски».

Гонка проходила в швейцарском Валь-Мюстэйре во вторник, 1 января, Сундбю не смог преодолеть этап квалификации и занял47-е место.

Как сообщает издание VG, Сундбю не стал общаться с прессой, но его тренер согласился дать комментарий. Специалист отметил, что Сундбю остаётся в игре, но потеря бонусых секунд сократила его шансы на успех. Тренер добавил, что прошли уже три этапа «Тур де Ски», а норвежцу до сих пор не удалось проявить себя.

Напомним, победу в спринте одержал норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. На втором месте оказался итальянец Федерико Пеллегрино, третьим стал россиянин Сергей Устюгов.