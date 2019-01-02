Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов празднует день рождения: 2 января экс-спортсмену исполняется 72 года.

За время своей спортивной карьеры Тихонов выиграл золотые медали четырёх зимних Олимпиад. Примечательно, что все награды были завоеваны в эстафетных гонках. Тихонов стал олимпийским чемпионом 1968-го, 1972-го, 1976-го и 1980-го годов. Кроме того, в 1968 году биатлонист завоевал серебряную медаль индивидуальной гонки.

Тихонов является единственным спортсменом-мужчиной, которому удавалось одерживать победы на четырёх зимних Олимпиадах подряд.

Также Тихонов имеет семнадцать медалей чемпионатов мира: на его счету одиннадцать золотых наград, четыре серебряные и две бронзовые.

С 1996 по 2008 год специалист был главой Союза биатлонистов России, с 2008 по 2010 – вице-президентом СБР.