В китайском Шэньчжэне проходит женский теннисный турнир, россиянки Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева вышли в четвертьфинал соревнований в парном разряде.

Спортсменкам удалось оказаться в стадии четвертьфинала без борьбы, так как их соперницы по матчу стартового раунда — представительницы Китая Ван Яфань и Чжан Шуай — решили сняться с турнира.

Таким образом, за выход в полуфинал Павлюченкова и Вихлянцева поспорят с со швейцаркой Тимей Бачински и россиянкой Верой Звонарёвой. Победительницам противостояния предстоит встретиться с китаянками Пэн Шуай и Ян Чжаосюань, посеянными под вторым номером.

В параллельном четвертьфинале россиянка Ирина Хромачёва и словенка Далила Якупович проиграли китаянке Дуань Инъин и чешке Ренате Ворачовой со счётом 4:6, 2:6.