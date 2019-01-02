Французский футбольный клуб «Лион» отказался продавать полузащитника Луку Тусара в петербургский «Зенит».

Как сообщает издание L’Équipе, руководство «Лиона» не захотело даже начинать переговоры с петербургской командой. Действующий контракт Тусара с французским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, об интересе «Зенита» к Тусару стало известно 31 декабря.

Лука Тусар в текущем сезоне сыграл 15 матчей чемпионата Франции не отметился ни одним результативным действием. После 18-ти туров команда идёт на третьем месте, уступая «ПСЖ» и «Лиллю».

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-ю очками.