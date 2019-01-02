В немецком Оберстдорфе стартовала женская классическая гонка на 10 км с общим стартом, которая проходит в рамках четвёртого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски».

В составе сборной России на старт вышли восемь спортсменок: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.

Напомним, вчера, 1 января, в швейцарском Валь-Мюстэйре состоялся коньковый спринт. Представительницы российской команды не смогли пробиться в финальную стадию гонки, из-за чего Наталья Непряева потеряла лидерство в общем зачёте «Тур де Ски».

Также сегодня, 2 января, в рамках «Тур де Ски» состоится и мужской масс-старт, гонка стартует в 16:00. От России выступят Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Собакарев и Максим Вылегжанин.