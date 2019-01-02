Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал женского турнира, который проходит в китайском Шэньчжэне.

В среду, 2 января, состоялся матч второго раунда турнира, в котором Шарапова встречалась с китаянкой Ван Синьюй. При счете 6:7 (4:7), 5:2 китайская спортсменка приняла решение закончить поединок из-за травмы. Таким образом, россиянка автоматически вышла в стадию четвертьфинала. Игра между Шараповой и Ван Синьюй продолжалась 1 час 48 минут.

В следующем раунде турнира Шараповой предстоит встретиться с победительницей матча между Екатериной Александровой и первой ракеткой турнира белоруской Ариной Соболенко.

Призовой фонд турнира составляет 750 тысяч долларов.