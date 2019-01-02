Норвежская лыжница Хейди Венг получила травму во время коньковой спринтерской гонки на «Тур де Ски», однако продолжит выступление на турнире.

Как сообщает NRK, спортсменка вывихнула палец в результате падения: норвежка столкнулась со швейцарской лыжницей Лорин Ван дер Грааф во время гонки в Валь-Мюстэйре. Изначально врачи предполагали, что у Венг сломан палец, однако после обследования диагноз не подтвердился.

Несмотря на повреждение, Венг примет участие в классической гонке на 10 км с общим стартом, которая состоится сегодня, 2 января, в немецком Оберстдорфе.

Сборную России будут представлять восемь спортсменок: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Мария Истомина, Анна Нечаевская, Елена Соболева, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.