Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали о взаимодействии с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

Букин сообщил, что в нынешнем сезоне Тарасова не посещала тренировки спортсменов, однако всегда оставалась на связи. Фигурист признался, что специалист периодически ругается на них, но признал, что критика Тарасовой идём им со Степановой на пользу. «Это полезно, она умеет правильно поругать», — сказал Иван.

Фигурист добавил, что Тарасова умеет настроить на рабочий лад и не позволяет паре расслабляться. Это помогает расти в профессиональном плане, становиться опытнее и правильнее исполнять элементы, отметил Иван.

Напомним, в текущем сезоне Степанова и Букин стали победителями двух этапов Гран-при и вышли в финал серии. На чемпионате России дуэт занял второе место, уступив Виктории Синициной и Никите Кацалапову.