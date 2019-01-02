В немецком Оберстдорфе началась мужская классическая гонка на 15 км с общим стартом, которая проходит в рамках четвёртого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски».

От сборной России на старт выйдут десять спортсменов: Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Ларьков, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Андрей Собакарев и Максим Вылегжанин.

Напомним, вчера, 1 января, в швейцарском Валь-Мюстэйре состоялся коньковый спринт, россиянин Сергей Устюгов занял третье место. Александр Большунов не смог пробиться в финальную стадию гонки, из-за чего потерял лидерство в общем зачёте «Тур де Ски». На первой строчке генеральной классификации идёт норвежец Йоханнес Клэбо, второе место занимает Устюгов, третье — Большунов.