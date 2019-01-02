В Казани состоится баскетбольный матч между местным УНИКСом и петербургским «Зенитом». Перед началом игры, которая будет проходить в рамках первого тура группы Н Еврокубка, букмекеры определили шансы обеих команд на победу.

Согласно прогнозам аналитиков, победу в матче одержит казанская команда: на успех УНИКСа в основное время ставят за 1.25. Шансы «Зенита» оцениваются значительно ниже: на победу петербуржцев ставят за 4.22.

Напомним, матч состоится сегодня, 2 января, начало встречи запланировано на 18:45 по московскому времени. Предыдущая встреча между соперниками состоялась меньше месяца назад: «Зенит» принимал УНИКС на паркете «Сибур Арены» 8 декабря.

Игроки УНИКСа одержали победы в предыдущих шести встречах Еврокубка.