В Казани стартовал баскетбольный матч между местным УНИКСом и петербургским «Зенитом». Поединок проходит в рамках первого тура группы Н Еврокубка.

Перед началом встречи букмекеры оценили шанс обеих команд на победу. По мнению аналитиков, более успешным в сегодняшнем матче окажется УНИКС.

Предыдущая встреча между соперниками состоялась меньше месяца назад: «Зенит» принимал УНИКС на паркете «Сибур Арены» 8 декабря.

Игроки УНИКСа одержали победы в предыдущих шести встречах Еврокубка. Сегодня соперники поборются в рамках ТОП 16 7DAYS Eurocup. УНИКСу удалось выйти в данную стадию турнира с первого места группы D, в которой клуб выступал против «Ритас», «Скайлайнерса», «Фиата», «Уникахи» и «Морнара».