Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление российских спортсменов на «Тур де Ски».

Бородавко заявил, что начало «Тур де Ски» получилось для команды замечательным, но этот результат не удивил специалиста, так как спортсмены провели тщательную подготовку к многодневке.

Тренер отметил успехи Натальи Непряевой и сообщил, что за последний год она сильно прибавила в профессиональном плане. Однако на турнире не выступают такие мировые лидеры, как Шарлотта Калла, Эбба Андерссон и Тереза Йохауг, признал специалист.

Кроме того, Бородавко сообщил, что все допинговые истории остались в прошлом. К тем, кто считает, что российская команда делает что-то незаконное, тренер обратился с предложением приехать на сборы и посмотреть, как усердно тренируются спортсмены.