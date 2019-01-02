Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что прошедший 2018-й год стал лучшим в его карьере.

Роналду отметил свой переход в состав туринского «Ювентуса» и сообщил, что в Италии его приветствовали фантастическим способом. Игрок сообщил, что отлично чувствует себя в новой команде. Футболист не знает, когда закончится его профессиональная карьера, однако хочет продолжать выступать на протяжении ещё многих лет.

Криштиану добавил, что во время матчей Серии А его опекают так же, как в Испании, но при этом итальянские команды имеют более сильную оборону, из-за чего у футболиста меньше свободного пространства на поле. Что касается целей на сезон, Роналду хотел бы стать победителем Лиги чемпионов, однако уверен, что команда не должна превращать эту задачу в навязчивую идею.

Напомним, Роналду присоединился к составу «Ювентуса» минувшим летом после чемпионата мира.