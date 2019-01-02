Глава Антидопингового агентства Германии Андреа Готцман выступила за лишение статуса РУСАДА.

Готцман заявила, что РУСАДА должно быть признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По мнению специалиста, представители ВАДА должны проявить твёрдость и лишить РУСАДА статуса.

Напомним, РУСАДА не предоставила ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории в установленный срок, который завершился 31 декабря 2018 года. Данное требование было обязательным после того, как в сентябре РУСАДА восстановили в своих правах.

Окончательное решение ВАДА будет известно 14-15 января после заседаний независимого комитета.

27 декабря, руководитель РУСАДА Юрий Ганус направил Владимиру Путину письмо с просьбой защитить будущее российского спорта. В письме специалист написал, что на базе данных московской лаборатории проводятся непрерывные спекуляции, которые мешают отечественному спорту.