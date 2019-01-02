Лондонский футбольный клуб «Челси» возьмёт своих стюардов на выездной матч с «Тоттенхэмом». Игра будет проходить 8 января на стадионе «Уэмбли» в рамках полуфинала Кубка английской лиги. Стюарды приедут вместе с командой для того, чтобы выявлять на трибунах болельщиков, нарушающих порядок.

Как сообщает издание The Times, на «Уэмбли» ожидается около пяти тысяч фанатов лондонской команды.

Ранее руководство клуба выступило с критикой в отношении некоторых болельщиков, которые позволяют себе скандировать антисемитские кричалки. Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен запретить посещать стадион фанатам, проявляющим признаки расизма и антисемитизма.

Напомним, ранее Абрамович сообщал, что устроит фанатам, проявляющим признаки расовой нетерпимости, экскурсию в Освенцим.