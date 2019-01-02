Нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился воспоминаниями от работы под руководством Валерия Брагина в молодёжной сборной России.

В комментарии для «Чемпионата» Панарин назвал Брагина лучшим тренером мира в молодёжном хоккее и рассказал, что специалист старался всегда завести и подбодрить команду перед выходом на лёд. После поражений Брагин успокаивал хоккеистов и помогал настроиться на следующий матч.

Напомним, на данный момент молодёжная сборная России под руководством Брагина выступает на чемпионате мира. Команда успешно преодолела групповой этап, одержав победы во всех четырех матчах. Российским хоккеистам удалось выиграть у Швейцарии, Чехии, Дании и Канады. Сборная вышла в плей-офф с первого места, следующим соперником россиян станет Словакия.