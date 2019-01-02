Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пройти в четвертьфинал турнира, который проходит в китайском Шэньчжэне. Россиянка в двух сетах проиграла белорусской спортсменке Арине Соболенко, посеянной под первым номером. Игра продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6.

Александрова четыре раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Соболенко станет россиянка Мария Шарапова, которая во втором раунде турнира встречалась с китаянкой Ван Синьюй. При счете 6:7 (4:7), 5:2 китайская спортсменка приняла решение закончить поединок из-за травмы. Таким образом, россиянка автоматически вышла в стадию четвертьфинала.

Турнир, призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов, завершится 5 января.