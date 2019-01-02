Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак зарегистрировался в «Инстаграме». Первой публикацией Семака стала фотография из отпуска, который он проводит вместе со своей семьёй.

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. До этого он на протяжении двух лет был главным тренером «Уфы». Во время своей спортивной карьеры Семак защищал цвета столичных ЦСКА и ФК «Москва», а также казанского «Рубина» и петербургского «Зенита». Также футболист играл во французском «Пари Сен-Жермен».

Под руководством Семака «Зенит» выиграл первую часть чемпионата России и ушел на зимний перерыв в статусе лидера. Также сине-бело-голубые успешно выступили на групповом этапе Лиги Европы и вышли в стадию плей-офф с первого места. Следующим соперником «Зенита» в еврокубке станет турецкий «Фенербахче».