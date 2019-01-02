Российская спортсменка Наталья Непряева поднялась на второе место генеральной классификации лыжной многодневки «Тур де Ски». Россиянка занимала третью строчку общего зачёта, но после призового места в классической гонке на 10 км с общим стартом смогла улучшить свою позицию.

Непряева заняла второе место в гонке, уступив норвежке Ингвильд Флюгстад Остберг всего 0,1 секунды. Лыжницы одновременно прошли финишный коридор, но Остберг удалось чуть быстрее пересечь черту.

Норвежка лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», опережая Непряеву на 24,1 секунды. На третьем месте располагается ещё одна россиянка — Юлия Белорукова. Отставание Белоруковой составляет 1 минуту 10,9 секунды. В сегодняшней гонке спортсменка заняла шестое место.

Анастасия Седова, ставшая третьей в масс-старте, идёт на шестой строчке генеральной классификации.