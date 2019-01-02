В немецком Оберстдорфе состоялась мужская гонка классическим стилем с общим стартом на 15 км. Соревнования проходили в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски», победу одержал норвежец Эмиль Иверсен.

На втором месте расположился итальянец Франческо де Фабиани, россиянин Сергей Устюгов стал третьим. Устюгов уступил лидеру гонки ровно 2 секунды.

Евгений Белов и Андрей Ларьков расположились на седьмой и восьмой строчках соответственно, Андрей Мельниченко стал 19-м, Александр Бессмертных — 27-м, Александр Большунов — 32-м.

Напомним, также сегодня состоялся женский масс-старт, победу одержала норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место, что позволило ей подняться на вторую строчку генеральной классификации. Ещё одна россиянка Анастасия Седова стала третьей.