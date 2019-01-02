Российский спортсмен Сергей Устюгов сохранил вторую строчку генеральной классификации лыжной многодневки «Тур де Ски». Лидером общего зачёта является норвежец Йоханнес Клэбо, Устюгов отстаёт от него на 15,4 секунды. Третье место занимает ещё один норвежец Эмиль Иверсен, однако спортсмен принял решение сняться с дальнейших этапов «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов идёт на четвёртой строчке: его отставание составляет 46,6 секунды.

Сегодня, 2 января, в немецком Оберстдорфе состоялась классическая гонка с общим стартом на 15 км, Устюгов занял третье место. Большунов не смог побороться за высокие места и финишировал лишь 32-м.

Напомним, ранее стало известно, что норвежец Клэбо может сняться с «Тур де Ски» после сегодняшней гонки. Дедушка и личный тренер спортсмена сообщил, что решение будет принято после финиша, команда будет оценивать физическое состояние спортсмена.

Также сегодня состоялся женский масс-старт на 10 км, Наталья Непряева заняла второе место, Анастасия Седова стала третьей. Этот результат позволил Непряевой подняться на вторую строчку общего зачёта.