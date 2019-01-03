Туринский «Ювентус» планирует предпринять попытку купить у «Пари Сен Жермен» нападающего Киллиана Мбаппе, сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство «Ювентуса» осознает, что осуществить этот переход будет сложно, однако готовы начать переговоры на фоне проблем французского клуба с финансовым Fair Play.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 12 встреч, в которых отличился 13 мячами и сделал восемь результативных передач.

Отметим, 20-летний француз является двукратным чемпионом Франции в составе «Монако» и «Пари Сен Жермен», обладателям Кубка Франции и Кубка Французской лиги в составе «ПСЖ» и чемпионом мира в составе сборной Франции. Кроме того, Мбаппе — обладатель награды Golden Boy-2017 и лучший молодой игрок чемпионата мира.