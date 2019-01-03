Российский пилот Сергей Сироткин поучаствует в тестах новичков серии Формулы-Е в составе команды Mahindra, сообщается в Twitter команды.

По словам Сироткина, Формула-Е – один из самых быстро развивающихся чемпионатов в настоящее время, и соревнования здесь проводятся на самом высоком уровне. Пилот отметил, что все больше новых автомобильных производителей приходит в эту серию, поскольку они уверены, что за электромобилями будущее. Россиянин вспомнил, что в 2016 году он уже тестировал автомобиль Формулы-Е, но за два прошедших года автомобиль изменился, и Сироткину будет интересно познакомиться с новой техникой.

«С нетерпением жду, когда смогу получить этот интересный опыт вместе с командой Mahindra», — сказал Сироткин, слова которого приводит пресс-служба команды Mahindra.

Напомним, Сироткин прекратил выступления в «Формуле-1»: вместо него «Уильямс» пригласил Роберта Кубицу. Соглашение с ним подписано на сезон следующего года. Российский гонщик заявил, что будет работать над возвращением в Формулу-1.