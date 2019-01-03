Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза заявил, что не говорил с руководством клуба о судьбе своего клиента.

Барбоза сказал, что интерес «Милана» к Фернандешу он комментировать не станет, потому что у футболиста действующий контракт с «Локомотивом». Агент, слова которого приводит Sport24, добавил, что еще не общался с новым руководством клуба, потому что сейчас праздничные дни.

Напомним, португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш попал в сферу интересов итальянского «Милана». Отмечается, что россонери направят предложение о трансфере футболиста в «Локомотив» в ближайшие недели.

В текущем сезоне российской премьер-лиги полузащитник провел 15 встреч, в которых, сумел отличиться тремя забитыми мячами и сделать три результативные передачи.